In auto ubriaco quasi da coma etilico, denunciato

Guidava ubriaco con un tasso di alcol 8 volte oltre il limite ed era senza patente. Un pregiudicato di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato d’ebbrezza e senza patente. L’uomo è stato bloccato ieri pomeriggio a Seregno. I militari passando lungo viale Edison hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo e hanno deciso di procedere al controllo. La pattuglia ha effettuato quindi un’inversione per affiancare la Matiz ma il conducente, intuendo che sarebbe stato fermato, ha improvvisamente accelerato imboccando a destra via Turati e, successivamente, a sinistra via Labriola per poi, tra sbandate, tratti contromano e frenate improvvise, terminare la marcia in fondo alla strada vicino ad un parco pubblico. A quel punto, conducente e passeggero sono scesi dall’auto e hanno tentato di scappare nel parco ma subito sono stati raggiunti dai militari mentre, barcollanti, avevano ancora in mano una fiaschetta di vino e i bicchieri di vetro.

I carabinieri hanno subito riconosciuto nel conducente della Matiz un 34enne del posto, volto al quartiere Crocione, con svariati precedenti per reati contro la persona e il patrimonio mentre, l’altro, è stato invece identificato in un 18enne incensurato.

Durante gli accertamenti il 34enne ha provato subito a giustificarsi dicendo di essere sprovvisto di patente di guida poiché era stata revocata, forse pensando che l’accertamento dei militari si sarebbe fermato alla contestazione della guida senza patente. Ma l’attenzione dei carabinieri si era già concentrata sulla sua andatura barcollante (letteralmente non si reggeva in piedi) e sul suo alito dal forte odore di alcol.

E’ stato quindi sottoposto al test etilometrico con risultati di poco sotto i 4 g/l – considerato il limite del coma etilico -. Dopo la prima prova il 34enne ha poi deciso di rifiutare il test di conferma e si è allontanato. E’ stato quindi denunciato per guida in stato d’ebbrezza, guida senza patente nonché per il fermo amministrativo della macchina.