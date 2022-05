Ieri sera la prima, oggi la seconda e ultima data della commedia scritta e diretta da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

Shakespeare scriveva: “Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti”. E così, se la vita è uno spettacolo non ci resta che guardarlo, e possibilmente riderne. Un mistero, una vita, un autore che ha letteralmente creato la drammaturgia, raccontato da un duo iconico quanto inusuale: Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, che ripercorrono storie e domande esistenziali. Amleto, Romeo e Giulietta, e “perché William Shakespeare ha ancora successo?” “Perché ci piace?” “Perché è diventato film, arte e qualsiasi altra cosa?”. Uno spettacolo eclettico, capace di passare dalla cultura alla frivolezza in uno schiocco di dita, che proprio per questo diverte gli spettatori e li tiene attaccati alla sedia, per poi accompagnarli a casa con un pensiero: “quanto è bello il teatro…”

Uno show per tutti, soprattutto che a teatro ci sono arrivati svogliati, giusto per accompagnare qualcuno … non vedranno l’ora di tornarci!

Fino AL 20 MAGGIO 2022 al teatro Manzoni