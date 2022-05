L’Associazione Dimore Storiche Italiane promuove la Giornata Nazionale ADSI, in occasione delle quali il Gruppo Giovani della Sezione ADSI Lombardia presenta a Milano domenica 22 maggio 2022 la XXVIII edizione dell’iniziativa Cortili Aperti. Con il Patrocinio e del Comune di Milano verranno aperti quest’anno i cortili delle più belle dimore storiche presenti in piazza Sant’Alessandro e dintorni. Grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle 10.00 alle 18.00 con ultimo ingresso alle ore 17.30, si potranno visitare i cortili dei seguenti Palazzi: Palazzo Annoni – Corso di Porta Romana 6, Palazzo Recalcati – Via Amedei 8, Collegio di Sant’Alessandro – Piazza Sant’Alessandro 1, Palazzo Trivulzio – Piazza Sant’Alessandro, 6, Palazzo Stampa di Soncino – Via Cardinal Federico, 2, Cortile degli Spiriti Magni – Via Sant’Antonio, 5, Chiostro Trivulziano – Via Sant’Antonio, 12, Palazzo Greppi – Via Sant’Antonio, 12, Cortile di via Carducci 38 – Via Carducci, 38

L’accesso ai cortili sarà libero e gratuito. In ogni cortile saranno presenti i giovani volontari ADSI a disposizione dei visitatori per tutta la giornata. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Annoni, Corso di Porta Romana 6. Anche quest’anno sarà possibile ottenere, a fronte di una piccola donazione una guida illustrativa ai Cortili visitabili. Il ricavato verrà devoluto al restauro di un’opera d’arte di pubblica fruibilità.

ATTIVITA’ NEI CORTILI

Esposizione di auto storiche grazie al Club Milanese Autoveicoli d’Epoca

Grazie alla ormai consueta collaborazione con il CMAE – Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca – i visitatori potranno inoltre ammirare le preziose auto d’epoca in mostra in Palazzo Stampa Soncino e nel cortile di via Carducci 38.

Visite guidate a cura di MilanoGuida

Per tutti coloro che desiderano approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi, aperti in occasione della manifestazione, sono in programma speciali visite guidate curate da MilanoGuida. I tour partiranno ogni quarto d’ora dall’infopoint di Palazzo Annoni, in Corso di Porta Romana 6 ed avranno una durata di circa 90 minuti.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo: https://www.milanoguida.com/cortili-aperti/

Concerti con Resonance Piano

Quest’anno si propone una musica di innovazione, senza l’impegno di alcun altoparlante: sarà infatti il legno di risonanza ad amplificare ogni strumento musicale utilizzato, ma anche la voce e la presentazione degli Artisti che suoneranno per voi. Quindi una performance musicale ispirata alla natura e alla sostenibilità. Verrà infatti usato un Resonance Piano a coda, un nuovo strumento musicale che rappresenta “un ponte” temporale e tecnologico fra il mondo acustico e quello digitale, che ci regalerà il suono naturale dalla tavola armonica di questo strumento, messa in vibrazione da una tecnologia tutta italiana, nuova ed unica al mondo. Resonance è infatti il primo pianoforte che suona “senza le corde” ma che mantiene la timbrica e l’anima del suono naturale della sua tavola armonica in Abete di Fiemme.

I concerti con il Resonance Piano verranno proposti nell’elegante Cortile di Palazzo Annoni in Corso di Porta Romana 6,