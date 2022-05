Monopattini, a Milano oltre 1.100 feriti in due anni

Le richieste di soccorso registrate da Areu per incidenti relativi alla micromobilità nel Comune di Milano dal primo giugno 2020 ad oggi sono state 1.105. È quanto ha affermato l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in occasione del CONVEGNO, organizzato dall’Automobile Club di Milano, sul tema ‘Monopattini: esigenze di mobilità e di sicurezza stradale’. Per l’assessore è “fondamentale l’opera di educazione stradale, formazione e sensibilizzazione. Per questo, il Consiglio regionale, l’8 febbraio scorso, ha approvato la proposta di legge al Parlamento per modificare l’attuale normativa sui monopattini elettrici”. La proposta “introduce l’obbligo di copertura assicurativa per tutti, la frequenza ad un corso di abilitazione per i conducenti minorenni, l’obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni e, infine, il marchio CE per ogni monopattino”. L’indagine di Aci su percezione, utilizzo e comportamenti sulle strade “fornisce informazioni dettagliate sugli incidenti occorsi per contribuire alla sicurezza di chi circola in monopattino e di tutti gli utenti della strada” ha spiegato il presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, che ha commentato: “Facciamo circolare i monopattini su infrastrutture adeguate con a bordo conducenti ben consci delle regole stradali, assicurati e debitamente equipaggiati”. L’assessore ha citato i numeri dell’Asst Centro Specialistico Traumatologico Ortopedico ‘Gaetano Pini’ di Milano secondo cui, da maggio a novembre 2021, al pronto soccorso si sono registrati 28.169 accessi, tra i quali il 6,9% per traumi da mezzo come biciclette, moto, scooter e monopattini. Di questi, il 7,5% sono stati ricoverati per sottoporsi a intervento.