Livigno, estate all’insegna della bici al Bikepark del Mottolino

Inizia il conto alla rovescia per una data attesa da tutti gli appassionati di bicicletta in montagna. L’11 giugno riapre il Bikepark di Mottolino Fun Mountain, uno dei migliori a livello europeo, e uno dei primi, storicamente, ad essersi aperto al downhill. Siamo nel cuore di un comprensorio che merita il titolo di House of Biking, e che offre infinite possibilità: per questo mantiene una fortissima connessione con la ‘community dei biker’ – italiani e non solo.

Qui tutti condividono la stessa passione per le due ruote, dal capo squadra dei trail builder ai ragazzi del noleggio, dall’ufficio marketing alla dirigenza: tutti parlano la stessa “lingua” di chi viene qui per trascorrere una giornata spensierata in sella ad una bici.

Mottolino Fun Mountain quest’anno si presenta ancora più grande, attrezzato e bike-oriented. La giornata ideale del biker inizia nei nuovi headquarters, inaugurati lo scorso inverno, che per la prima volta potranno essere esplorati nella loro versione estiva. Si entra nel nuovo noleggio per procurarsi le migliori attrezzature in circolazione. Alla già ampia disponibilità di bici da downhill e da enduro, si sono aggiunti quest’anno molti modelli di e-bike, bici da crosscountry e city bike, per accontentare tutti: chi scende sui sentieri tecnici, chi vuole provare i salti, chi vuole percorrere le ciclabili, chi ama faticare in salita.

Con il Bikepass Mottolino si sale in quota sulla telecabina: in pochi minuti si è già a 2300 metri di altitudine, pronti a mettersi alla prova su terreni flow o tecnici. Si può scegliere tra 14 differenti trail per rider di ogni livello, provando linee di salti, passerelle, rampe e un grande gonfiabile per le evoluzioni aeree. Le stesse emozioni raccontate sulla pagina Instagram del Bikepark, “casa” virtuale dei pro rider e fonte di ispirazione per chi è alla ricerca di trick nuovi e divertenti.

Oltre al Bike Park si estende la valle di Livigno, regno delle due ruote. Si possono percorrere oltre 300 km di sentieri, snodati nel territorio dell’Alta Rezia fra Livigno, Bormio e St Moritz, una pista ciclabile lunga 17 km adatta alle city bike, affacciata sugli scorci del lago di Livigno, del Pizzo Paradisino, dell’Alpe Vago. Nelle immediate vicinanze della vallata troviamo alcuni dei passi più memorabili del Giro d’Italia: Stelvio, Gavia, Mortirolo e Bernina. Un paradiso a portata di pedali.