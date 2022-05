Giornata delle api, attività e laboratori a Milano

In occasione della giornata mondiale delle api, venerdì 20 maggio, Gomitolorosa, WWF e Green City Italia propongono a Milano una mattinata di attività, laboratori e iniziative dedicate alla tutela delle api.

Nella sede di WWF Lombardia, all’interno dei Giardini Pippa Bacca, in Via T. da Cazzaniga, Gomitolorosa, insieme a rappresentanti di WWF Lombardia e WWF Young, Green City Italia, Pink-Up e L’ORMA, proporranno laboratori sul tema “api e natura” che coinvolgeranno moltissimi bambini delle elementari, oltre a laboratori di uncinetto e di cucito per adulti organizzati da Gomitolorosa.

Nei mesi scorsi le volontarie e i volontari de “Il Filo Che Unisce”, gli appassionati di maglia dell’associazione Gomitolorosa, hanno realizzato con gomitoli di lana gialla e nera oltre tremila esagoni, che ricordano la forma delle cellette dell’alveare e centinaia di apette operose che si sono trasformate in meravigliose copertine per culla, elegantissime borse da passeggio e comodissimi cuscini d’arredo. Tutti questi oggetti artigianali saranno donati a WWF ITALIA a sostegno della campagna BEE SAFE per salvare le Api.

Il programma delle attività

Dalle ore 9 e per tutta la mattinata, laboratori organizzati da WWF, Green City Italia, PINK-UP e L’ORMA sul tema “api e natura” che coinvolgeranno moltissimi bambini delle elementari.

Dalle 9 alle 14 laboratorio gratuito di uncinetto e di cucito. Il materiale sarà disponibile in loco

Alle ore 11.30, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano Elena Grandi, del presidente del Municipio1, Mattia Abdu e del presidente di Green City Italia, Andreas Kipar , il presidente di Gomitolorosa, Alberto Costa donerà ufficialmente tutti i manufatti realizzati dal network IL FILO CHE UNISCE a supporto del progetto BEE SAFE di WWF ITALIA consegnandoli a Gianni Del Pero, Delegato WWF Italia per la Lombardia.

Ad accompagnare la manifestazione ci sarà un punto ristoro con prodotti sani, naturali e provenienti da filiere selezionate a cura di “ZeroPerCento – La Bottega Etica” (www.zeropercento.org), un’esperienza di accoglienza e di eccellenza, che si propone di introdurre al lavoro i giovani con disabilità intellettive.