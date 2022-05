Casirate d’Adda: muore dopo essere stata investita mentre attraversa la strada

Dramma a Casirate d’Adda, nella Bassa bergamasca, dove una donna di 81 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto mentre portava a mano la sua bici. L’investimento è avvenuto ieri mattina, ma la donna è poi deceduta all’ospedale per la gravità delle ferite riportate. La donna, Elide Merisi, è stata travolta in centro intorno alle 9,30: l’auto, una Land Rover guidata da una donna di 46 anni, ha urtato la bici, fatto perdere l’equilibrio all’anziana che è caduta per terra battendo la testa. La donna è stata trasportata all’ospedale di Treviglio (Bergamo), dove nelle ore successive la situazione si è aggravata ed è morta. Elide Merisi lascia tre figli. Il pm di turno ha disposto l’autopsia. Sul posto per i rilievi la polizia locale.