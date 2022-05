“Art for Ukraine” a sostegno dei profughi ucraini

Un evento di beneficenza promosso dall'associazione "Be For Ukraine Be for Peace": appuntamento venerdì a Sky Terrace Bar presso l'Hotel Milano Scala.

Un aperitivo e l’esposizione di gioielli artigianali, a scopo benefico. L’appuntamento è per venerdì prossimo 20 maggio alle 19.30 presso Sky Terrace Bar dell’Hotel Milano Scala (via dell’Orso 7). Il ricavato andrà a favore dell’associazione “Be For Ukraine Be For Peace”, che si occupa di sostenere le vittime di guerra e i profughi ucraini. Saranno esposti gioielli artigianali, verrà offerto un drink e ci sarà musica dal vivo. La donazione facoltativa sosterrà l’associazione fondata dalla giovane ucraina Alina Stepanova che fin dallo scoppio della guerra, lo scorso 24 febbraio, si è attivata per sostenere i suoi connazionali rimasti nel suo Paese e quelli giunti in Italia.