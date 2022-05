Aci contro lo stop ai diesel Euro 5 da ottobre a Milano

“I veicoli Euro 5 diesel dovrebbero poter continuare a circolare in Area C, in particolare quelli di proprietà degli automobilisti che si muovono poco”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, intervenendo a un forum online sulla mobilità promosso tra gli altri da Quattroruote. Si è trattato anche il tema dei nuovi divieti d’ingresso in Area C e in Area B per i diesel Euro 4, Euro 5 ed Euro 2 benzina, che entreranno in vigore dal 1 ottobre 2022. “Ora il diesel viene visto come il male assoluto ma si tratta di auto, gli Euro 5, che inquinano estremamente meno dei veicoli Euro 2 ed Euro 3”.