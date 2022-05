È stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per tentato omicidio e trasferito al CPA di Torino il 16enne salvadoregno che ieri ha gravemente ferito un coetaneo italiano.

Alle 17 al parco Trapezio di via Cassinari (zona Rogoredo) a Milano due ragazzi italiani sono stati avvicinati da altri due, incluso il sudamericano. Quest’ultimo ha cominciato a chiedere dei soldi. A questo punto è scoppiata una discussione e il salvadoregno ha cominciato a dare spintoni. Il 16enne italiano, amico dei due aggrediti, è intervenuto per fermare la lite quando è stato colpito con due colpi di coltello al polmone.

Trasportato in codice rosso al Policlinico, l’italiano non è in pericolo di vita. Dopo aver raccolto le testimonianze degli amici della vittima, la Polizia ha rintracciato la famiglia dell’aggressore: i parenti hanno raccontato che il giovane, fuggito da una comunità terapeutica dove era stato assegnato per disposizione del giudice lo scorso marzo, è rientrato a casa all’improvviso e si è cambiato d’abito prima di uscire di nuovo.

Monitorando i social del 16enne, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo verso le 22.30 al Parco Ravizza. Il ragazzo non ha opposto resistenza, ha ammesso le sue colpe e dichiarato di essersi disfatto del coltello subito dopo l’aggressione.