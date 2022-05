La cultura che cancella il giornalismo non è cultura

Come si fa a non essere d’accordo con Giulio Meotti, che abbiamo intervistato su True-News.it? La firma del Foglio dice cose nelle quali mi riconosco fortemente. Sugli Alpini: condannati e sbattuti in pagina come mostri, criminalizzato un intero corpo che fa del bene da decenni, per presunte violenze sessuali. A Colonia ci furono stupri di massa (attenzione: non complimenti sconci e inaccettabili, ma proprio violenze, e accertate!) e non si potè criticare la cultura dalla quale derivavano, ovvero la mancata integrazione di comunità islamiche.

A Milano, aggiungo io, a Capodanno ci fu un episodio analogo e nessuno potè dire che c’era un problema culturale alla base, perché sennò sarebbe stato tacciato di razzismo. Lo stesso principio non vale per gli Alpini, che invece vengono tacciati tutti di maschilismo e patriarcato.

