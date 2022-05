Weekend della Fotografia a Soresina con Justine Mattera

Justine Mattera sarà la conturbante madrina della nuova nuova edizione del Weekend della Fotografia di Soresina (CR). Icona sexy le cui fotografie fanno da anni notizia (e scandalo). Testimonial dell’importanza del “dove-e-come-farsi- fotografare”, Justine si racconterà attraverso la sua immagine, ma anche con grande simpatia ed esperienza; parlando di come l’arte fotografica sia diventata sempre più importante, non solo nel mondo della moda. L’esperienza e la professionalità dei fotografi, evolute nel tempo anche grazie alle tecniche del digitale, permettono di valorizzare in modo unico la realtà del mondo moderno, creando immagini, ritratti, istantanee di luoghi e momenti unici, che restano impressi nella storia e nel vissuto di ciascuno di noi. Venendo oggi diffuse velocemente dai social network, dove in particolare il corpo umano diventa veicolo artistico di messaggi importanti e vere campagne di sensibilizzazione per i diritti civili e non solo. Justine è influencer attiva anche nel campo dell’eco-sostenibilità e dello sport (anche per i giovanissimi). Nella storica ex filanda Pedroni, ora suggestivo luogo dedicato all’arte e alla creatività, dove sarà allestita una mostra collettiva con i lavori provenienti proprio dai Master di fotografia (ad iscrizione con numero chiuso) che si sono svolti nella passata edizione, e nuovamente si svolgeranno nei giorni dell’evento, insieme a laboratori, tavole rotonde, masterclass. Fino alle lezioni individuali firmate da Johnny Fusca e l’attesissima MasterClass di Nudo con Thomas Holm. Una due giorni davvero esclusiva, tra teoria e pratica, dove selezionati allievi saranno guidati dal fotografo internazionale, accompagnato da 5 straordinarie modelle: Nausicaa Yami, Sergeant Ice, Paola Alpago, Herodiane, Carillon Doll.