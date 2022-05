Orti sui balconi e sui terrazzi per una Milano sempre più verde

"Spazio aperto nell’orto” è un orto giardino nel quartiere Isola, in via Porro Lambertenghi, uno spazio condiviso di incontro e relazione tra le persone. Sempre a Milano, Cia Agricoltori promuove "Balconiamo", per invitare i milanesi ad avere fiori e piante sui balconi.

“Spazio aperto nell’orto” è qualcosa di più di un semplice orto sul balcone. E’ un orto giardino nel quartiere Isola di Milano in via Porro Lambertenghi, realizzato con bancali in legno, impiegati sia come contenitori sia per i camminamenti. La realizzazione è stata curata da membri e simpatizzanti della comunità della chiesa Metodista, per avere uno spazio condiviso di incontro e relazione tra le persone e per rallentare il deflusso delle acque meteoriche della copertura nella rete fognaria condominiale. L’iniziativa ha da poco avuto un riconoscimento al concorso Premia il tuo verde indetto dal comune di Milano.

“Il progetto è nato qualche anno fa – spiega Giulietta Mazzotta – l’orto è curato da diverse persone e gruppi: i membri della chiesa, gli abitanti del palazzo, i ragazzi che frequentano la scuola d’italiano, i bambini che abitano nel condominio. La nostra intenzione è quella di aprire sempre più l’orto-giardino al quartiere, per organizzare eventi per tutti”.

“Balconiamo” è un altro bel progetto, proposto da Cia Agricoltori Milano, in collaborazione con MM, per aumentare lapresenza del verde sui balconi milanesi. Ai cittadini, durante un evento al parco Sempione, sono stati distribuiti kit con ciò che è necessario per effettuare una prima esperienza di gestione del verde domestici. “Tutti noi possiamo fare la nostra parte – afferma Paola Santeramo, Direttrice di Cia Agricoltori Milano – il verde va non solo piantato ma anche curato. Per questo mettiamo a disposizione i nostri esperti per dare consigli e indicazioni”.

Ascolta la puntata di Lombardia Buone Pratiche andata in onda il 15.5.2022