“Nove giorni e mezzo”, una giornalista alle prese con un caso da risolvere e una famiglia movimentata

“Nove giorni e mezzo” di Sandra Bonzi è un romanzo leggero dalle tinte gialle, molto divertente. Una commedia ironica e arguta, che ha per protagonista una donna alle prese con una vita movimentata tra famiglia e il lavoro di giornalista, le difficoltà di costruire una nuova normalità dopo che i figli, ormai grandi, sono usciti di casa e adesso anche un caso da risolvere. Sandra Bonzi, giornalista e scrittrice, moglie di Claudio Bisio, ha ideato una protagonista indimenticabile, Elena. Un caso da risolvere cambia la quotidianità di una donna che credeva che la sua vita fosse ormai definita. Invece non è mai troppo tardi per sentirsi vivi di nuovo. Per ridere di gusto, per dire un no in più e tornare ad amare sé stessi.

Ascolta l’intervista all’autrice