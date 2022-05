Cade nella piscina di casa, bimba di due anni muore a Lonato (Bs)

La piccola sarebbe sfuggita al controllo dei genitori finendo in acqua. Portata al Civile di Brescia in codice rosso, è deceduta dopo due giorni in rianimazione. La dinamica della disgrazia è al vaglio dei carabinieri.

Una bambina di nemmeno due anni è morta dopo due giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale Civile di Brescia dove era stata trasportata venerdì in condizioni disperate dopo essere annegata nella piscina di casa a Lonato del Garda, nella frazione di San Tomaso (Brescia). La bambina era a casa della nonna e sono stati proprio i parenti ad accorgersi del corpo in acqua. Immediata la chiamata al 118 e il trasporto in eliambulanza al Pronto Soccorso in codice rosso. Domenica mattina, secondo quanto riferisce la stampa locale, è avvenuto il decesso. La dinamica della disgrazia è al vaglio dei Carabinieri ma sembra che la piccola, che avrebbe compiuto due anni tra pochi giorni, sia sfuggita al controllo dei genitori cadendo nella piscina dell’abitazione.