StraMilano, il ritorno dopo 2 anni di pandemia

Sono oltre 55 mila le persone iscritte alla StraMilano che torna oggi, domenica 15 maggio, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. Un evento che è anche una festa. Sono 6mila gli atleti in competizione per la gara dei professionisti, la Half marathon, nell’edizione numero 49.

Sono 3 i percorsi nel centro città. La corsa non competitiva di 10 chilometri partita alle 8,30 da piazza Duomo dopo l’esibizione della fanfara del terzo reggimento dei Carabinieri e dell’undicesimo reggimento dei Bersaglieri dell’esercito. La Stramilanina di 5 chilometri per i più piccoli, partita alle 9.30 da piazza Duomo. E la Stramilano Half Marathon, la gara competitiva per gli atleti professionisti partita alle 10, da piazza Castello che prevede un percorso di 21,097 chilometri con arrivo sempre in piazza Castello. All’Arena Civica Gianni Brera dove è in programma anche un’esibizione acrobatica della sezione sportiva di paracadutismo dei carabinieri.