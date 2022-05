Regionali, Sala, se Cottarelli è interessato si concentri sulla Lombardia

Il nome di Carlo Cottarelli, per la corsa alla regionali “credo che abbia pro e contro ma vedo due elementi a favore, cioè è una persona già conosciuta e potrebbe trovare il consenso perlomeno dalla parte più centrista di una possibile coalizione di centrosinistra”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala commentando l’ipotesi della candidatura di Carlo Cottarelli, per il centrosinistra, alla guida della Regione alle elezioni del prossimo anno. “Quando Cottarelli dice andiamo a votare ottobre perché sul Governo ha esaurito il suo mandato non capisco – ha aggiunto Sala – Se è interessato alla Lombardia, e spero che lo sia, è meglio che si concentri sulle tematiche lombarde che vuol dire prima di tutto convincere i partiti alla sua candidatura e poi correre. Se dovesse essere Cottarelli io come tanti altri lo supporterò”. “Bisogna partire abbastanza in fretta. Non so se il Pd vorrà fare le primarie o no mi pare di capire che molto dipenderà dalla possibilità di mettere insieme un fronte largo che non è semplice. E’ l’unica possibilità per cercare di vincere” ha aggiunto il sindaco di Milano, spronando il centrosinistra a fare in fretta nella scelta del candidato. Quanto a lui, Sala ha escluso una sua candidatura alla guida di Regione Lombardia. “No, siccome sono qui a dire che chi scende in campo” per la Lombardia” lo deve fare nei prossimi mesi per me sarebbe a meno di un anno dalla rielezione” da sindaco. Quindi “non si può. Non è per me. I compiti vanno portati a termine, capirei se mancasse un anno alla fine del mandato”.