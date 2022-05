Due giovani accoltellati sui Navigli nella notte

Un italiano di 28 anni e un tedesco di 27, entrambi studenti all’università di Lipsia, a Milano per una vacanza studio, sono stati gravemente feriti nel parcheggio all’esterno di una discoteca lungo l’Alzaia Naviglio Grande. Il 28enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico per un’emorraggia, mentre il 27enne in codice giallo all’ospedale Humanitas. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, alle 5 di questa mattina all’esterno del locale, già chiuso, l’italiano stava discutendo animatamente con una donna. Vedendo la scena, il tedesco ha cercato di avvicinarsi per sedare la lite. All’improvviso è apparso un uomo di circa 50 anni, descritto come trasandato e in forte stato di alterazione, che ha colpito il 27enne alla spalla probabilmente con un coltello. Subito dopo, l’uomo ha ferito anche il 28enne alla schiena. L’italiano, assieme a due amici, è riuscito ad allontanarsi verso Ripa di Porta Ticinese inseguito per un tratto dall’aggressore e dalla donna che poi sono riusciti a scappare. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica, nelle prossime ore saranno ascolate le due vittime.