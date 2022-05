Auto in fiamme sulla 36 a Desio, traffico bloccato verso Milano

Traffico bloccato in direzione Milano per un veicolo che ha preso fuoco all'altezza di Desio (MB).

Un’automobile in fiamme sulla SS 36, all’altezza di Desio (MB), ha bloccato il traffico, venerdì mattina, in direzione di Milano. La segnalazione è arrivata da un nostro ascoltatore e sulla pagina Facebook dedicata alla situazione del traffico in tempo reale sulla 36, arteria tra le più trafficate d’Italia e caratterizzata da alta incidentalità. è stata pubblicata una foto dove si vede il traffico fermo e una colonna di fumo. Alle 10.00 la circolazione risulta ancora molto difficoltosa a partire da Carate Brianza.

