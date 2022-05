Como, la Guardia di Finanza scopre 6 lavoratori in nero e 5 irregolari

Prosegue l’impegno della Guardia di Finanza di Como nella prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “lavoro sommerso”. Le Fiamme Gialle lariane, nei giorni scorsi, hanno scoperto 6 lavoratori impiegati in “nero” e 5 irregolari.

I Finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in tre pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno, Appiano Gentile e Bizzarone, tre italiani e un afgano che lavoravano “in nero”. In un bar di Olgiate Comasco hanno trovato un lavoratore italiano in “nero”.

Inoltre, i Finanzieri della Compagnia di Erba, hanno scoperto un lavoratore irregolare presso un bar. I Finanzieri del Gruppo Como, accedendo presso un ristorante a Como, hanno scoperto un lavoratore irregolare. In altri due bar, sempre a Como, hanno trovato altri 3 lavoratori irregolari e uno in “nero” di nazionalità rumena.