In Lombardia 2.351 casi e 21 decessi

I nuovi casi positivi al covid sono 2.351 nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 15.979 campioni effettuati, con un tasso di positività del 14,7% (ieri era al 9,07). In terapia

intensiva sono ricoverati in 38 (+3) mentre diminuiscono quelli ricoverati non in terapia intensiva: 1.094 (-5). Le vittime sono 21 per un totale dall’inizio della pandemia di 40.152.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 15.979

– i nuovi casi positivi: 2.351

– in terapia intensiva: 38 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.094 (-5)

– i decessi, totale complessivo: 40.152 (+21)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 771 di cui 402 a Milano città;

Bergamo: 192;

Brescia: 358;

Como: 87;

Cremona: 73;

Lecco: 89;

Lodi: 35;

Mantova: 68;

Monza e Brianza: 236;

Pavia: 169;

Sondrio: 35;

Varese: 156.