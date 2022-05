Movida, raffica di controlli in Brianza

La polizia di Monza ha intensificato i controlli a Cesano Maderno, sia del centro cittadino, nella stazione ferroviaria, e aree verdi, che nei locali pubblici. Sono state identificate 80 persone e controllati 6 esercizi commerciali.

In particolare, nell’ambito dei controlli eseguiti presso la stazione ferroviaria è stato sottoposto a controllo un cittadino albanese del 1995 con numerosi precedenti di polizia come reati contro il patrimonio commessi all’interno di mezzi di trasporto pubblico, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, lesioni personali, atti vandalici nei confronti di convogli ferroviari (lancio di sassi), nonché destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di minore vittima di atti persecutori. L’uomo, irregolare, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione, dove nei suoi confronti è stato adottato provvedimento di espulsione del Prefetto di Monza e della Brianza, eseguito dal Questore con ordine di allontanamento dal territorio italiano. I controlli sono proseguiti in via dante Alighieri, in via Don Luigi Vigano’, In Via Arese, in via Molino Arese e in Via Trento. Anche nel corso di questi ulteriori controlli è stato rintracciato un altro cittadino marocchino del 1940 irregolare sul territorio, anch’egli accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione per i relativi provvedimenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni negli altri comuni della provincia oltre che del capoluogo, in particolare dei luoghi di aggregazione.