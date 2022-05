Attacco hacker all’Ats Insubria, colpiti i sistemi informatici

Dopo gli ospedali milanesi Fatebenefratelli-Sacco, anche l’Ats Insubria (Varese e Como) è finita nel mirino degli hacker. Il sito dell’Azienda, al momento, non è raggiungibile. “Rilevato un attacco hacker: isolata la struttura informatica aziendale dalle reti esterne – spiega l’Azienda – L’Agenzia avviserà appena verranno riattivati i collegamenti con l’esterno”. “I tecnici hanno rilevato un attacco hacker nei sistemi informatici e per sicurezza via cautelativa e per sicurezza hanno isolato la struttura informatica aziendale dalle reti esterne, di conseguenza il sito e i portali pubblici di Ats Insubria non saranno raggiungibili fino al termine delle verifiche – specifica Ats Insubria -. L’Agenzia avviserà appena verranno riattivati i collegamenti con l’esterno”.