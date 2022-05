E’ stato portato in carcere a Monza Alessandro Maja, 57 anni, che ieri mattina ha ucciso la sua famiglia a Samarate (Varese). L’uomo è stato arrestato per l’omicidio di Stefania Pivetta, 56 anni, e della figlia Giulia, 16 anni e del tentato omicidio del figlio Nicolò, 23 anni, che ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Varese. L’uomo ieri mattina era stato ricoverato all’ospedale di Busto Arsizio, dopo che si era ferito. In serata è stato trasferito all’ospedale di Monza, in Brianza, da cui è stato dimesso per essere portato in carcere. Resta grave ma stabile e ricoverato al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Varese Nicolò Maja, 23 anni. Il giovane, unico sopravvissuto alla furia omicida del padre, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. “Sembrava la famiglia del Mulino Bianco”, hanno detto i vicini di casa, di quelle “insospettabili” “una famiglia normale”. Invece i problemi c’erano.