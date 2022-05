PAT METHENY in tour in Italia a maggio

PAT METHENY, artista leggendario di fama internazionale, che come pochi ha saputo spingere la chitarra jazz ben oltre ogni limite, riporta in Italia il suo sound e quello stile unico nella storia dello strumento.

Presenta un nuovo progetto musicale in continua evoluzione che si avvale di volta in volta della collaborazione di giovani musicisti che hanno attirato la sua attenzione in 40 anni di immensa carriera con 20 milioni di dischi venduti. Un progetto che è per lui nuova linfa vitale e ancora una volta fonte di enorme ispirazione.

“SIDE-EYE NYC (V1.IV)”, ultimo e incomparabile tassello dell’eclettismo metheniano, è stato registrato appena prima dell’inizio della pandemia e miscela perfettamente alcuni meravigliosi inediti a geniali rivisitazioni di alcune delle sue composizioni più amate, come “Timeline”, nata insieme alle icone Michael Brecker ed Elvin Jones. La grandezza di questa sperimentazione musicale non è (ovviamente) una novità per Metheny: solo lui infatti può vantare la vittoria di ben 20 Grammy Award in 12 categorie musicali diverse! Non a caso poi, per decenni è stato anche un session man ampiamente richiesto, e in passato ha collaborato, tra i tanti, con Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, David Bowie e Pino Daniele.

Per questo nuovo tour in Italia, Pat Metheny sarà affiancato dal pianista e tastierista di straordinario talento Chris Fishman e dal batterista Joe Dyson, emergente musicista della scena di New Orleans che ha già all’attivo collaborazioni con brillanti artisti quali Nicholas Payton, Donald Harrison e Dr Lonnie Smith.



Queste le golose occasioni da non perdere con il PAT METHENY TRIO:

Venerdì 06 MAGGIO 2022 – PADOVA @ Gran Teatro Geox

Lunedì 09 MAGGIO 2022 – ROMA @ Auditorium Parco della Musica

Mercoledì 11 MAGGIO 2022 – TORINO @ Auditorium del Lingotto G. Agnelli

Giovedì 12 MAGGIO 2022 – MILANO @ Teatro degli Arcimboldi

Prevendite disponibili su Ticketone.

Prezzi biglietti a partire da 34,50 euro