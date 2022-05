Doremifasud: dal 6 all’8 maggio festival della musica meticcia e migrante

Esibizioni di gruppi musicali, esposizioni fotografiche, videoclip di talenti emergenti, laboratori per bambini e ospiti d’eccezione sono gli ingredienti di una tre giorni all’insegna dei sapori e dei colori del sud del mondo. L’appuntamento è dal 6 all’8 maggio presso il Centro Internazionale di Quartiere di via Fabio Massimo 19, Milano. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto delle manifestazioni promosse della Civil Week 2022, rappresenta la fase conclusiva del concorso musicale DOREMIFASUD-CONTAMINAZIONI CULTURALI 2022 che promuove la musica come linguaggio universale, in grado di abbattere barriere e promuovere il dialogo fra persone provenienti da mondi diversi.

L’evento di aprirà venerdì 6 maggio alle ore 18.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica dal tema “Dialoghi in musica con il mondo” e con la premiazione degli scatti vincitori del concorso. Alle 19.00 si terrà l’attesa esibizione del polistrumentista di fama internazionale Sandro Joyeux. Classe 1978, vanta collaborazioni con Pino Daniele e Eugenio Bennato, colpito dal suo percorso artistico alternativo. Musicista giramondo, getta un ponte tra la canzone francese e i ritmi del mondo, mescola musica di viaggi, di danza e di condivisione. I suoi concerti sono viaggi attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, le banlieue parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. La serata proseguirà con un ricco apericena eritreo e con l’esibizione delle prime band semifinaliste (Gafarov Ensemble, Tommy Kuti, Cico & Mama Afrika, Karamu Afro Collective, Jambow Jane). Dalle ore 24.00 CIAK SI BALLA! Con il dj set di Dj Mingo.

Sabato 7 maggio dalle 15.30 alle 19.00 si avvicenderanno workshop di musica africana acura delle associazioni SINITAH e KARAMOGO.

In contemporanea è previsto il workshop di N’GONI (strumento a corde africano) con il maestro Burkinabè Yaya Dembelè.

Alle ore 19.00 sul palco del C.I.Q. sarà la volta di Jane Jeresa.

Cantante e autrice soul, blues, funk e afro-jazz di origini africane, è considerata a pieno titolo una voce di grande impatto sulla scena italiana e internazionale grazie a prestigiose collaborazioni tra cui il pianista jazz Maestro Umberto Petrin, gli americani Shawn Jones e il duo Myron & E, la britannica Hannah Williams, il bassista e hammondista Maestro Vito Dimodugno.

Alle ore 19.30 apericena senegalese, a seguire seconda serata con i semifinalisti Tren del Sur, Sinedades, Nikuze Bonfils, Nabil Hamai, Francesco Riotta & Ameth Sissokho. Conclude la serata il dj set di Dj Mingo.

Il pomeriggio di domenica 8 maggio sarà interamente dedicato ai bambini e alle loro famiglie. A partire dalle ore 15.30 è in programma il laboratorio “Toc Toc Officina del ritmo” con il maestro Kal dos Santos. Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 7 anni in su e per gli adulti che li accompagnano. Ideato per introdurre i partecipanti nell’universo dei ritmi e dei canti afro-brasiliani. Un’opportunità per scoprire il piacere di suonare insieme.

Dalle 16.30 alle 17.30: “Roda di Capoeira” con i Bambini della Scuola Cadorna di Milano – progetto “insieme nel cerchio” INCLUSIONE di A.s.d. Spazio Capoeira Desequilibrio

Dalle 17.30 alle 18.30: STORIE IN MUSICA, CON MERENDA, PER BAMBINI E FAMIGLIE, con letture e interpretazione dell’attore e mediatore culturale Modou Gueye, accompagnate dalla Kora del maestro burkinabé Yaya Dembelé.

Nella giornata conclusiva del festival sarà possibile degustare un apericena a base di specialità colombiane.

L’esibizione degli artisti finalisti è prevista a partire dalle ore 21.00 a cui seguirà la premiazione dei vincitori decretata grazie alle votazioni della giuria e del pubblico presente.

Il concorso avrà anche una seconda fase sabato 14 maggio a Novara, dove si svolgerà la finale della sezione NUOVI TALENTI, dedicata ai musicisti under 35. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Ri-Nascita di Novara si svolgerà a partire dalle 21 presso Spazio Nova in viale Ferrucci 2.