Armani dona mezzo milione a #MilanoAiutaUcraina

Giorgio Armani ha donato mezzo milione di euro al fondo #MilanoAiutaUcraina, costituito da Fondazione di Comunità Milano su impulso del Comune di Milano, per sostenere i profughi scappati dalla guerra. Il fondo ha già raggiunto 981.708 euro di donazioni. Sono stati circa 300 i cittadini, le imprese e gli enti che hanno effettuato una donazione, fra questi lo stilista che lo scorso 11 marzo ha versato 500 mila euro serviti per l’acquisto di beni di prima necessità, di buoni spesa per i profughi e chi li ospita, e per coprire il costo di interpreti e mediatori, otre al sostegno psicologico. Una donazione che ha seguito quella di mezzo milione fatta dal gruppo Armani sempre a inizio marzo all’Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu e a quella di capi di prima necessità per i profughi distribuiti dalla comunità di Sant’Egidio. Si possono fare donazioni al sito https://www.fondazionecomunitamilano.org/fondi/fondo-milanoaiuta ucraina/ e li trovare tutte le informazioni. Fondazione di Comunità Milano, Comune di Milano, Città Metropolitana e Protezione Civile comporranno il coordinamento interistituzionale con funzioni di indirizzo in merito alle modalità di selezione dei progetti da sostenere e alla destinazione delle donazioni