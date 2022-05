Treviglio: mercoledì il funerale dell’uomo ucciso dalla vicina, migliora la moglie

Nella parrocchia di San Pietro la cerimonia per Luigi Casati, freddato da Silvana Erzenbergher con quattro colpi di pistola. Migliora la moglie della vittima, colpita quando è scesa per soccorrere il marito. La donna che ha sparato è in carcere.

Saranno celebrati domani, a Treviglio, i funerali di Luigi Casati, l’uomo di 61 anni ucciso a colpi di pistola martedì scorso dalla sua vicina di casa Silvana Erzembergher, in via Brasside. L’autopsia, eseguita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha confermato che l’uomo è stato ucciso con 4 colpi di pistola, arma che la donna, 71 anni, deteneva regolarmente per uso sportivo. La Procura di Bergamo ha concesso il nulla osta per i funerali. Migliorano invece le condizioni della moglie di Casati, Monica Leoni, 57 anni, ancora ricoverata a Bergamo. La settantunenne, ex commerciante ambulante, che ha sparato, è invece stata dimessa dall’ospedale, dov’era stata trasferita poco dopo l’arresto, quando ha accusato un malore di natura cardiaca in caserma. Ora la donna si trova in carcere.