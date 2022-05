Seregno, trovata droga allo skate park

Controlli dei carabinieri della compagnia di Seregno, in Brianza, la notte tra sabato e domenica scorsi. I militari, insieme all‘unità antidroga del nucleo cinofili dei carabinieri di Casatenovo (LC), hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio che ha i visto interessati i 16 comuni di competenza per contrastare lo spaccio di droga, l’abuso di sostanze alcoliche e fenomeni di criminalità. Sono state controllate 210 persone, 123 veicoli, 6 esercizi commerciali.

Il servizio, svolto dalle 19 alle 3:30 di notte, ha visto l’impiegodi 32 militari e ha permesso di far emergere diverse situazioni di illegalità che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone tra cui un 22enne albanese per ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, un 25enne moldavo per guida in stato d’ebbrezza e un 54enne di Cassago Brianza (MB) per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Briosco. Inoltre, a Seregno, particolare attenzione è stata rivolta ai parchi cittadini. Al parco alla Porada un 16enne è stato trovato con della marijuana e segnalato all’autorità amministrativa mentre, allo skate-park di Via Pietro Nenni sono state trovate diverse dosi di hashish tra alcuni diciottenni, senza poterne attribuire il possesso certo a qualcuno di loro.

Alla luce dei numerosi incidenti che si verificano nella notte con conducenti spesso colti alla guida in stato d’ebbrezza, durante 35 posti di controllo su strada, grazie anche al supporto degli etilometri in dotazione alle delle polizie locali, è stato possibile effettuare numerose verifiche per la guida sotto l’influenza dell’alcol.