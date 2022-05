Mascherine, a Milano tra le vie dello ‘shopping’ molti la indossano anche senza obbligo

Da ieri si può entrare nei negozi e fare shopping senza mostrare il Green pass e senza mascherina. Ma sono ancora molte le persone che, nei negozi del centro di Milano, la indossano ugualmente. E anche gli addetti ai lavori, commessi e negozianti, preferiscono continuare a tenerla. In un negozio di un noto marchio i commessi e le commesse con le mascherine spiegano che”il datore di lavoro ci ha detto che siamo liberi di scegliere se indossarle o meno ma noi abbiamo deciso di continuare a mettere le mascherine perché per il momento ci sentiamo più sicuri così”. Nel negozio ci sono solo un paio di persone ma entrambe hanno la mascherina: “io non mi sento ancora pronta per toglierà”, ha detto una di loro. “Io sono entrata con la mascherina perché ormai è una abitudine – ha detto una donna al cronista dell’Ansa uscendo dalla Rinascente dopo aver fatto acquisti con la figlia – e per ora preferisco fare così anche perché siamo in luoghi chiusi frequentati da molte persone”. Nei negozi del centro di Milano, in corso Vittorio Emanuele, sono una minoranza le persone che non indossano la mascherina e molto spesso si tratta di turisti stranieri che già sono abituati da tempo a non metterle più nei loro paesi. Anche per i bar non c’è più l’obbligo da ieri di portare la mascherina all’interno e di controllare il Green pass.Tra chi lavora nei bar del centro c’è la sensazione di essersi liberati da un peso: “almeno non dovremo fare più i controllori – ha spiegato il gestore di un bar di corso Vittorio Emanuele -. È un bene perché noi avevamo una persona solo per fare quello, per controllare il Green pass, quindi adesso abbiamo una risorsa in più da dedicare al servizio dei clienti”.