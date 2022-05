Aggredisce ragazza in zona Brera a Milano, fermato

Un uomo di 40 anni del Bangladesh l'ha moltestata sessualmente in modo molto pesante ma lei è riuscita a scappare e a rifugiarsi in Questura in via Fatebenefratelli. Il presunto responsabile è stato individuato e arrestato. E' possibile che ci siano altre vittime che non hanno ancora denunciato.

La Polizia di Milano ha posto in stato di fermo un cittadino del Bangladesh di 40 anni, ritenuto l’autore di un’aggressione sessuale commessa nel centro di Milano ai danni di una ragazza. Individuato la vittima all’esterno di un locale della centralissima zona Brera, l’uomo ha iniziato ad infastidirla e costringendola a spostarsi altrove. A quel punto, il 40enne ha inseguito la vittima con insistenza fino a palpeggiarla nelle parti intime. In seguito l’ha condotta in un punto appartato per costringerla ad assistere ad una masturbazione. La vittima, spaventata e sotto shock, è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere subito dopo la Questura in via Fatebenefratelli per denunciare il fatto.

Le indagini hanno consentito di accertare, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, quanto accaduto e di avere conferma della descrizione dell’aggressore fornita dalla vittima. A seguito di accertamenti, gli agenti hanno rintracciato il 40enne, riconosciuto dai tratti somatici e dall’abbigliamento. Sono in corso verifiche su episodi analoghi commessi sempre in zona Brera e non ancora denunciati dalle vittime.