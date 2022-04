Fà la cosa giusta, sostenibilità, pace e ambiente in Fiera

Si rinnova l’appuntamento con Fa‘ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che arriva alla sua diciottesima edizione. L’evento, che ha aperto ieri ed è organizzato da Terre di Mezzo Editore, prosegue oggi, sabato 30 aprile e domani, domenica 1 maggio, nella storica sede di fieramilanocity, a ingresso gratuito con pre-registrazione online. Centinaia gli espositori da tutta Italia e un ricco calendario di incontri, laboratori e presentazioni che avranno come filo rosso la gentilezza e l’importanza di prendersi “cura” dell’altro e del pianeta.

Economia rigenerativa, cambiamenti climatici, inclusione, salute e benessere sono i temi principali della nuova edizione raccontati anche attraverso linguaggi diversi: mostre, installazioni, opere d’arte partecipate e docufilm per invitare i visitatori a guardare con concretezza e spirito critico ai temi del futuro, dalla sostenibilità ambientale a quella sociale. Particolare attenzione anche per l’attualità.

Alcune novità 2022:

Pace e ambiente. Tiziano Fratus, poeta e scrittore, appassionato “cercatore d’alberi”, e Riccardo Carnovalini, camminatore e fotografo, che ha conosciuto da vicino l’Europa, dialogheranno sull’importanza di riconciliarsi, ciascuno a suo modo, con la natura e il Pianeta alla ricerca di un nuovo equilibrio per abitare meglio i luoghi e il tempo che viviamo.

Cosa vuol dire essere green? Proviamo a fare chiarezza sul tema della transizione ecologica e delle nuove sfide che ci attendono anche dal punto di vista dei paesi più fragili, come l’Africa. Un laboratorio straordinario in grado di fornire insegnamenti preziosi, risposte innovative e soluzioni efficaci alle roventi questioni dello sviluppo sostenibile. La mostra Terra Madre, racconta tutto questo attraverso lo sguardo di grandi fotografi tra cui il celebre Steve McCurry, la sfida della sostenibilità ambientale in Africa.

Educazione ambientale, economia circolare e riduzione degli scarti sono alcune delle possibilità che abbiamo per diminuire il nostro impatto.

Diversi i laboratori per sensibilizzare il pubblico a un uso più consapevole della plastica, alla lotta allo spreco di cibo e alla rigenerazione di fibre e tessuti. E soprattutto a scoprire buone pratiche da mettere in atto per essere cittadini consapevoli. Ad esempio con Wau-We are Urban, si potrà partecipare, domenica mattina alle 10.30, a una plogging per ripulire il quartiere e raccogliere rifiuti plastici da portare in fiera per donarli ai designer de IlVespaio e capire il vero funzionamento di macchine trita-plastica, oppure insieme a Worldrise Onlus realizzare una “balena” e imparare a conoscere le 10 regole per un comportamento sostenibile e tutelare gli ambienti marini. Fa’ la cosa giusta! sarà anche l’occasione per scoprire la storia di Gabriele Gregori, campione del canottaggio olimpico italiano, ogni giorno dopo gli allenamenti setaccia rive e insenature per liberare il Po dalla sporcizia, oppure scoprire “come diventare un vero consumatore green” insieme a Lisa Casali.

Per i più piccoli laboratori, giochi e letture animate per avvicinare in modo ludico bambini e ragazzi all’ambiente: creare colori utilizzando scarti di frutta e verdura, giocare con giochi di una volta, imparare a realizzare piccole palline di sapone oppure a conoscere il mondo delle bioplastiche.

Infine innovazione. Esploreremo anche le ultime frontiere del progresso scientifico, portando maggiore chiarezza sulla carne di origine vegetale e le differenze con quella coltivata, indagando anche il potenziale degli alimenti a base di insetti e meduse, i vantaggi ambientali delle vertical farms e molto altro ancora con testimonianze, esperti e case history.

Perché parliamo di cibo del futuro? Una delle risposte arriva dal documentario “One Earth”, un viaggio che racconta gli squilibri del nostro sistema alimentare mostrando l’interconnessione di una serie di fenomeni a catena: iper intensificazione degli allevamenti, la deforestazione tropicale, il crollo drammatico della biodiversità, la crisi alimentare, l’aumento delle epidemie, la crisi climatica.

Grande spazio ai nuovi modi di viaggiare nel rispetto dei territori e delle comunità. Tra le novità di quest’anno la fiera dei “Grandi Cammini”, un nuovo progetto che punta a valorizzare itinerari storici e tematici da percorrere a piedi o in bicicletta alla scoperta della cultura e delle bellezze italiane e internazionali. Una grande opportunità per incontrare tutti gli attori del settore: camminatori, istituzioni, tour operator, guide escursionistiche, appassionati di turismo dolce e avere suggerimenti pratici e consigli tecnici per costruire il proprio viaggio. La Via Appia e la Francigena nel Sud sono due tra i nuovi itinerari presentati a Fa’ la cosa giusta!

Chi sceglie le due ruote troverà a Fa’ la cosa giusta! 2022 un focus dedicato al cicloturismo, uno dei segmenti più in crescita dopo la pandemia con diversi incontri dedicati.

Fa’ la cosa giusta! 2022 ospiterà anche la quinta edizione del salone Sfide-La scuola di tutti, l’evento dedicato a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie. “Resistenti e creativi” è il titolo scelto per l’evento di quest’anno: tre giorni interi di incontri, laboratori e seminari che affronteranno i temi che spaziano dalla didattica creativa e sperimentale alle pratiche inclusive, dall’educazione alla cittadinanza allo student voice.

Per partecipare a Fa’ la cosa giusta! è necessaria la registrazione online su falacosagiusta.org. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina, chirurgica o FFP2, all’interno della manifestazione.