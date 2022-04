‘BalconiAmo’, il bello del verde domestico

Si chiama ‘BalconiAmo’ l’iniziativa presentata alla Cascina Nascosta nel Parco Sempione per sensibilizzare sull’importanza del verde domestico. Ideata da Cia Agricoltori Milano e MM Spa, il progetto punta a creare e diffondere in modo più omogeneo il verde presente a Milano e una migliore conoscenza dell’immenso patrimonio vegetale. Per fare questo, i cittadini vengono resi consapevoli degli effetti positivi che anche poche piante sui balconi delle abitazioni possono dare non solo al proprio quartiere, ma potenzialmente a tutta la città. Ogni balcone può dotarsi di fiori o piante aromatiche e ogni cittadino può apprendere come prendersene cura, ricevendo anche un apposito kit di giardino. Presenti all’iniziativa l’assessore comunale al Verde Elena Grandi e il presidente di MM Simone Dragone.