Una lunghissima carriera, brillante in ogni sua tappa, che ha lasciato un marchio indelebile nei ricordi di ciascuno di noi, regalandoci sorrisi e grosse risate. Teo Teocoli si è dimostrato un artista dalle mille sfaccettature, dal cabaret alla musica, capace di riempire un palco e di coinvolgere il pubblico in modo sorprendente. Da Felice Caccamo a Peo Pericoli, entrati nelle nostre case con la trasmissione “Mai Dire Gol” fino alle imitazioni: José Feliciano, Ray Charles e come dimenticare Cesare Maldini e Adriano Celentano…

Ci sarà tutto in scena stasera al Teatro Manzoni, tutta la carriera di Teocoli in due ore di show capace di divertire e coinvolgere, affiancato da una band di eccellenza: i Doctorbeat Band.