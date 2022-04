In periodi come questi ci sono due cose che possono alleviare il senso d’impotenza: ridere di gusto e imparare qualcosa di nuovo, arricchire lo spirito. Forse anche per questo motivo il comico e imprenditore Paolo Cevoli ha scelto di proporre uno spettacolo diverso dal solito: lezioni di marketing romagnolo, che unisce esperienza personale, storie e nozioni teoriche (anche se un po’ rivisitate). A prendere vita sulle scene è la storia personale di Paolo, che parte da una piccola pensione a gestione familiare, la Pensione Cinzia, fino ad oggi. Una lezione ironica di ciò che il mondo moderno richiede sempre di più: raccontarsi, promuoversi, arrivare alle persone mostrando l’essenza di un brand; per arrivare alle stravaganti definizioni alla Cevoli di concetti come marketing, storytelling e comunicazione aziendale.

Lo show è scritto e diretto da Paolo Cevoli, che come di consueto porta il sentore di una Romagna accogliente, caciarona e ancora semplice, dove l’ospitalità è un valore prima ancora che una richiesta del mercato. Cevoli è così un po’ comico e un po’ imprenditore, e si racconta al pubblico con generosità condita dal suo consueto acume; per dare risate, speranza, ma anche strumenti di crescita a chi sta rincorrendo un sogno imprenditoriale. Un istruttivo e sagace divertimento insomma.

Lezioni di marketing romagnolo sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano il 27 e 28 aprile, più info qui: https://www.teatromanzoni.it/manzoni/spettacoli/lezioni-di-marketing-romagnolo-1