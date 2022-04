Chef morto a New York, 30 anni alla escort

30 anni di reclusione per Angelina Barini, la escort canadese accusata di aver provocato la morte per avvelenamento dello chef lodigiano di Cipriani Dolci a New York Andrea Zamperoni, 33 anni – trovato morto il 21 agosto 2019 in un motel del Queens . La sentenza di condanna è stata emessa nella notte dalla Corte distrettuale di Brooklyn a 30 anni di reclusione. La donna avrebbe utilizzato un cocktail di narcotici, compreso il potente oppioide fentanyl. La condanna è relativa anche ad altri tre omicidi avvenuti nelle settimane precedenti alla morte di Zamperoni in circostanze analoghe. La donna è stata arrestata il giorno stesso in cui è stato trovato il corpo senza vita dello chef lodigiano. “L’imputata ha drogato e ucciso più persone per pochi e facili dollari, le ha derubate mentre giacevano incoscienti e morenti a causa delle droghe letali che aveva loro somministrato”. E’ quanto ha sostenuto l’ufficio del procuratore del distretto orientale di New York . La donna, si spiega, “ha dimostrato uno scioccante disprezzo per la vita umana. La sentenza dovrà servire come monito, per futuri autori, che ci sono pesantissime conseguenze a questi orribili crimini”.