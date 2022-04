“Ecoansia” e “Salvo il mio pianeta” due libri sulla sostenibilità

In occasione della Giornata della Terra che si è celebrata il 22 aprile, la casa editrice “Erickson” presenta due libri sul tema della sostenibilità, uno per adulti e l’altro per ragazzi.

“Ecoansia”, che tratta il tema ancora poco esplorato dell’ansia e dei disturbi legati al cambiamento climatico. L’autore è Matteo Innocenti, un giovane psichiatra che ha approfondito il tema spinto da curiosità e passione. Il libro illustra i risultati del suo percorso in maniera accessibile, proponendo strategie per far fronte alle problematiche.

“Salvo il mio pianeta (la seconda della serie “Erickson Dipende da me!”, una collana di guide che si rivolgono direttamente agli adolescenti), è un saggio di Vittoria Iacovella che introduce i ragazzi all’adozione di stili di vita sostenibili attraverso 40 azioni specifiche.

Ascolta le interviste ai due autori