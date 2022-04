“Come Milano insieme ad altre città abbiamo detto che non deve diminuire il comparto degli operatori della sicurezza in città, anzi noi con le assunzioni dei vigili lo stiamo aumentando”. Lo ha detto l’assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli a margine della presentazione dei centri di accoglienza per i profughi ucraini allestiti da Progetto Arca in via Stella e via Sammartini alla domanda sull’annuncio del ministro della Difesa Lorenzo Guerini di ridurre i militari dell’operazione ‘strade sicure’. “Con il ministro Lamorgese a fine febbraio avevamo definito i 255 poliziotti e carabinieri, 140 sono arrivati e avevamo detto che il numero dei militari sarebbe rimasto uguale”, ha sottolineato Granelli. “Comprendiamo che all’interno del Governo ci siano diverse esigenze. Si tratta di trovare la modalità per fare in modo che nelle città rimanga il numero adeguato di operatori per mantenere la sicurezza dei cittadini”, ha concluso.