‘Milano contro la guerra’, che raccoglie collettivi e sigle della Rete Milano Anitfascista, scenderà in piazza il 25 Aprile per chiedere “la pace e il disarmo” in Ucraina e in tutti i territori dove sono in corso guerre. La modalità di partecipazione alle celebrazioni per il 77 anniversario della Liberazione sono state spiegate questa mattina in un punto stampa in piazza Duomo dove, dalla facciata dell’Arengario è stata srotolata una grande bandiera della pace. “Fermare la guerra e le guerre, bloccare la corsa agli armamenti è l’unico modo per costruire un futuro di pace”, afferma il movimento che invita “i cittadini a scendere in piazza il 25 aprile con la bandiera della pace e un drappo bianco stile Emergency per chiedere la cessazione del conflitto” in Ucraina e ad “esporre bandiere e drappi anche dai balconi fino alla fine del conflitto”.