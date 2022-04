“Lombardia Buone Pratiche” è appuntamento settimanale, in onda la domenica, in cui presentiamo le tante buone pratiche diffuse nella nostra regione. Progetti di solidarietà, rispetto dell’ambiente, stili di vita sostenibili, cura del pianeta. In Lombardia ci sono tantissime associazioni, enti, singoli cittadini che adottano “buone pratiche”, iniziative creative, da cui ciascuno di noi può prendere spunto ed esempio .

Tra le tante iniziative, ci sono quelle di accoglienza e sostegno ai profughi ucraini messe in campo dalla Fondazione Progetto Arca di Milano, che fin dallo scoppio della guerra si è attivata per portare sostegno alla popolazione ucraina. Progetto Arca insieme alla Protezione Civile gestisce l’hub di prima accoglienza nei pressi della stazione centrale di Milano e da poco ha aperto un centro di accoglienza in via Stella. E poi ci sono le spedizioni al confine con l’Ucraina: il 28 febbraio la Fondazione è partita con un convoglio guidato dal presidente Alberto Sinigallia per portare un carico di beni di prima necessità e allestire un campo di prima accoglienza a Sirét, in Romania, al confine ucraino. Oggi è presente anche in Polonia e a Cernivici nei pressi di Leopoli, in Ucraina.

Tutti possono dare il proprio contributo: per informazioni si può consultare il sito progettoarca.org

Ascolta l’intervista ad Alberto Sinigallia e al volontario Maurizio Passignani che ha partecipato a una delle spedizioni