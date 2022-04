Expo, apre al pubblico il nuovo “Mind Village”

A 7 anni esatti da Expo 2015, riapre ufficialmente al pubblico l’area che ospitò l’Esposizione Universale. Sabato 30 aprile sarà inaugurato il nuovo “MIND Village” . L’appuntamento è per sabato 30 aprile e domenica 1 maggio con PrimaVera MIND, una due giorni di musica, arte, sport, benessere e scienza per guidare alla scoperta del nuovo quartiere “MIND Village di Lendlease”. Durante l’evento, sarà anche possibile osservare il tutto dall’alto a bordo di una mongolfiera. Il primo nucleo del distretto dell’innovazione che apre al pubblico è composto da edifici di Expo 2015 riconvertiti e rifunzionalizzati in ottica di economia circolare: un quartiere già attivo con imprese private che hanno scelto di avere qui la propria sede.

A MIND si accede, come per Expo 2015, con i mezzi pubblici (fermata ferroviaria Rho Fiera oppure metropolitana), oppure parcheggio in via Risorgimento.

Un sentiero giallo, opera di land art curata da Migliore+Servetto, porta direttamente nel Decumano di Expo 2015 dove un grande palco ospita concerti e musica di band e buskers dalle 10.30 del mattino fino a sera. A passeggio nel nuovo quartiere dell’innovazione si potrà partecipare ai tanti eventi in programma.