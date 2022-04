Perturbazioni in arrivo e temperature in calo

Tempo in peggioramento in Italia. Una perturbazione raggiungerà il Nord nel fine settimana con pioggia sulla Lombardia tra venerdì e domenica.

La pressione sull’Italia torna a diminuire. Una circolazione ciclonica in approfondimento sul Mediterraneo occidentale è in avvicinamento al nostro Paese. Questo vortice (perturbazione n.6 del mese) transiterà sull’Italia tra domani e venerdì determinando molto vento e una fase di tempo perturbato su molte regioni. Domani le precipitazioni più significative interesseranno soprattutto la Sardegna – affermano i meteorologi di Meteo Expert -, per poi coinvolgere maggiormente il Centro, la Campania, il basso Piemonte e l’Emilia Romagna. Scarse invece le precipitazioni attese sui settori più settentrionali tra alto Piemonte, alta Lombardia e Alpi centrali. Nel fine settimana un’altra perturbazione raggiungerà il Nord a iniziare dal Nordovest con piogge sulla Lombardia tra venerdì e domenica.

PREVISIONI PER GIOVEDÌ 21 APRILE

Cielo da nuvoloso a coperto su tutta l’Italia con qualche parziale schiarita possibile inizialmente all’estremo Sud e nelle aree alpine nord orientali. Temperature minime in lieve calo al Nordest, in ulteriore aumento nel settore tirrenico, al Sud e in Sicilia; massime in calo.

PREVISIONI PER VENERDÌ 22 APRILE

Il tempo della giornata, specie nella sua prima parte, sarà condizionato dalla perturbazione giunta sull’Italia giovedì, che si sposterà verso est indebolendosi. Il cielo si presenterà nuvoloso su tutte le regioni. Al mattino pioverà diffusamente in Emilia, sul Nordest e in Campania; rovesci o temporali isolati su Abruzzo, basso Lazio e Puglia. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi su gran parte del Centro Nord; ancora qualche rovescio nelle Marche, nel sud della Campania, sulla Puglia centrale, nell’ovest della Basilicata, sul nordovest della Calabria. Temperature: generalmente nella norma.