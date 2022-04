Fara Gera d’Adda, così Carlo Fumagalli avrebbe ucciso la moglie Romina [VIDEO]

Dopo avere lanciato l'auto nel letto del fiume, l'uomo è stato visto raggiungere una lingua di terra e scomparire tra la vegetazione mentre la moglie gridava per chiedere aiuto. I carabinieri lo hanno trovato tre ore dopo a Vaprio mentre il corpo della donna è stato recuperato in acqua senza vita.

I carabinieri di Treviglio stanno ricostruendo la vicenda di Romina Vento, la donna di 44 anni morta nell’Adda dopo essere precipitata nelle acque del fiume a bordo dell’auto sulla quale c’era anche il marito, Carlo Fumagalli, 49 anni, arrestato con l’accusa di omicidio.

Secondo la ricostruzione dei militari, alcuni testimoni avrebbero visto l’auto che, a velocità sostenuta, passava nel varco tra due tratti di guard-rail della strada che costeggia l’Adda a Fara Gera D’Adda e finiva nel letto del fiume, dove si era inabissata quasi completamente. I testimoni avrebbero sentito una donna chiedere aiuto e, accese le torce dei cellulari, hanno visto un uomo che, raggiungendo a nuoto una lingua di terra in mezzo al fiume, scompariva tra la folta vegetazione.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Treviglio e quelli del Nucleo Investigativo di Bergamo, che hanno cominciato le ricerche dell’uomo mentre i sommozzatori di Treviglio, dopo circa un’ora, in acqua hanno trovato, lontano dal veicolo, il corpo della donna. Romina Vento però, secondo le informazioni disponibili al momento, non sarebbe morta per annegamento. Gli operatori del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. I carabinieri hanno trovato il marito sull’altra sponda dell’Adda, a distanza di circa tre ore, mentre vagava per strada a Vaprio d’Adda (Milano), e l’hanno portato in caserma a Treviglio. Le indagini dei militari della Sezione Operativa, durate tutta la notte, hanno consentito di ricostruire i fatti e di accusare l’uomo di omicidio volontario. Il 49enne è stato quindi arrestato. La coppia ha due figli di 10 e 15 anni.