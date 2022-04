Pasqua e Pasquetta, tornano i turisti a Milano

Milano è tornata a riempirsi di turisti in occasione delle feste di Pasqua, dopo 2 anni di pandemia. Nel fine settimana l’affluenza è cresciuta. Predominano ancora gli europei, in particolare i francesi e gli spagnoli. Tra le attrazioni principali, il Duomo assieme alla sua terrazza. Affollate piazza Duomo e la galleria Vittorio Emanuele con code davanti alle gelaterie. Tavolini all’aperto al completo in bar e ristoranti. I turisti hanno apprezzato anche il Castello Sforzesco. Assediati parchi e giardini: il parco Sempione in particolare. In molti hanno approfittato dei negozi aperti nelle vie dello shopping: corso Vittorio Emanuele, Buenos Aires, via Dante e via Torino.

Sono stati oltre 1500 i visitatori a Pasquetta alle mostre aperte al Palazzo Reale di Milano. Sono stati 749 i turisti all’esposizione ‘Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano’, 556 a ‘Joaquin Sorolla Pittore di luce’ e 276 a quella dedicata a ‘Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria’.