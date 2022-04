Moto contro auto, grave 17enne a Bergamo. Venerdì i funerali dei due morti a Bianzano

Nello scontro tra una moto e un’auto, oggi pomeriggio a Bergamo, un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto in via del Polaresco, all’altezza dello svincolo con via Bellini. Il diciassettenne è stato soccorso dal 118 ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII con un trauma cranico. Ferita in modo lieve una donna di 49 anni che era alla guida dell’auto: è stata trasportata al policlinico di Ponte San Pietro. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Nell’impatto il centauro è stato scaraventato contro la cancellata di un’abitazione. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni delle due donne di 59 anni che viaggiavano con i rispettivi mariti in sella a due delle moto coinvolte nell’incidente avvenuto ieri a Bianzano (Bergamo), sulla provinciale 40. Entrambe sono ancora in prognosi riservata, mentre i due uomini – di 62 e 65 anni – hanno riportato ferite lievi. Nell’incidente erano rimaste coinvolte tre moto e un’auto – che hanno subito preso fuoco – e due coniugi hanno perso la vita: si tratta di Giampietro Beltrami e Maria Luisa Bonomi, di 56 e 53 anni. I funerali saranno celebrati venerdì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Gazzaniga, il centro della bassa valle Seriana dove abitavano.