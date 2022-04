“Luna e le sue avventure”, in italiano, ucraino, russo e inglese

“ÀncoraWow”, la neonata collana di Àncora dedicata ai bambini e ai ragazzi, sarà in tutte le librerie da mercoledì 20 aprile (ma già ordinabile da subito) con un testo in italiano, ucraino, russo e inglese.

«Parte del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto a Caritas Ambrosiana, che ringraziamo per la disponibilità e collaborazione, per l’acquisto di kit scolastici per bambini ucraini che si trovano in zone pericolose» afferma Delio Remondini, amministratore delegato di Àncora.

«ÀncoraWow voleva fare qualcosa di utile per i bambini ucraini appena arrivati in Italia», hanno dichiarato Franca Galimberti e Filippo Zagni, editor della collana dell’editrice Àncora e ideatori della pubblicazione.

Il racconto è tradotto anche in russo, «perché molti bambini ucraini lo parlano, pensiamo a chi proviene dal Donbass, per esempio», continuano i due colleghi.

La storia racconta una divertentissima avventura di Luna , una bimba monellissima a cui ne capitano di tutti i colori insieme ai suoi amici animali.

È previsto in rete un supporto audio. Il libro “ufficiale” di Luna, Luna e le sue avventure 1 , con il testo di Antonio Barbieri e le coloratissime illustrazioni di Alessia Girasole, uscirà in luglio e, chissà, forse non solo in italiano.

Ascolta l’intervista a Franca Galimberti, editor di Ancora Wow