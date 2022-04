Aggressione in cantiere, arrestato un terzo uomo

La Polizia di Stato ha rintracciato anche il terzo uomo, presunto responsabile del tentato omicidio di due cittadini egiziani, ricoverati in prognosi riservata, a seguito dell’aggressione avvenuta giovedì mattina in via Russolo, a Milano, all’interno di un cantiere. Si tratta di un egiziano di 31 anni. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato l’uomo, fratello dei due egiziani già fermati, in viale Zara e hanno sequestrato la vettura utilizzata per la sua fuga. Venerdì la Polizia ha fermato i due egiziani accusati di tentato omicidio ma le indagini non si sono fermate. Questa mattina la Questura ha comunicato l’arresto di una terza persona.