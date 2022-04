L’Arcivescovo Delpini in carcere a Opera per la via Crucis

L’Arcivescovo di Milano Mario Delpini è tornato a celebrare il giovedì santo con il rito della lavanda dei piedi, dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria. Il rito, ieri, ha coinvolto dodici rappresentanti dei Gruppi Barnaba, organismi istituiti lo scorso ottobre in vista della nascita, in ogni decanato della Diocesi, delle Assemblee sinodali decanali. I rappresentanti sono stati scelti tra i 12 decanati in cui è suddivisa la città di Milano, a sottolineare e ricordare la visita pastorale che l’Arcivescovo sta svolgendo in questi mesi nella metropoli. La Messa del giovedì santo ha aperto le celebrazioni del Triduo pasquale, che proseguono oggi, venerdì santo. In mattinata monsignor Delpini si recherà a Lecco, Seveso e Varese per consegnare gli Oli Santi – benedetti durante la Messa crismale – ai Vicari episcopali di quelle zone. Alle 14.30 si recherà al carcere di Opera per una Via Crucis con i detenuti, alcuni dei quali sono stati coinvolti nel progetto “Metamorfosi”, promosso dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Dieci barconi che negli scorsi mesi sono arrivati a Lampedusa sono stati trasportati nel carcere milanese e messi a disposizione del laboratorio di liuteria e falegnameria del penitenziario. I detenuti hanno lavorato per costruire viole, violoncelli e violini e con uno di questi strumenti un violinista professionista eseguirà un sottofondo musicale durante la lettura di una poesia. In seguito, l’Arcivescovo visiterà alcune aree del carcere e su una croce realizzata con legno recuperato dai barconi di Lampedusa saranno appese le preghiere che i carcerati hanno composto in tempo di Quaresima. Sabato in Duomo mons. Delpini celebrerà alle 21 la Veglia Pasquale di Resurrezione. Durante la Veglia 10 catecumeni adulti riceveranno il battesimo. Altri 55 riceveranno i sacramenti nelle proprie parrocchie. Nella Domenica di Pasqua l’Arcivescovo, dopo una prima celebrazione eucaristica alle 8.30 nella Casa di reclusione Circondariale di Monza, celebrerà in Duomo alle 11 la Messa Pontificale; alle16, i Secondi Vesperi Pontificali. Alle 13 parteciperà al pranzo di Pasqua all’Opera Cardinal Ferrari (Via Boeri, 3, Milano).