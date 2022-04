In Lombardia 8.098 positivi e 23 decessi

I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (-1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.118 (-7). Procede la somministrazione della quarta dose di vaccino per anziani e fragili.

A fronte di 57.994 tamponi effettuati, sono 8.098 i nuovi positivi (13,9%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (-1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.118 (-7). Si registrano 23 nuovi decessi.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 57.994

– i nuovi casi positivi: 8.098

– in terapia intensiva: 37 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.118 (-7)

– i decessi, totale complessivo: 39.563 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.635 di cui 1.180 a Milano città;

Bergamo: 506;

Brescia: 1.018;

Como: 565;

Cremona: 260;

Lecco: 321;

Lodi: 132;

Mantova: 369;

Monza e Brianza: 782;

Pavia: 439;

Sondrio: 132;

Varese: 699.

Sono 4988, di cui 4428 over 80, le persone che in Lombardia hanno ricevuto la quarta dose di vaccino, mentre quelle che l’hanno già prenotata sono 17482, la maggior parte con più di 80 anni (16728). Oltre 2130 somministrazioni sono state effettuate nell’area dell’Ats Milano. I dati, forniti dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, sono aggiornati alle 17 di oggi. La quarta dose è destinata agli over 80, agli ospiti delle Rsa e agli over 60 con elevata fragilità. Le dosi potranno essere somministrate dopo almeno 4 mesi dalla terza dose.