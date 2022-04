Villa Longoni di Desio (Mb) dal 16 al 30 aprile ospiterà una ventina di opere dell’artista ucraino contemporaneo Ivan Turetskyy, attualmente bloccato a causa della guerra nella città di Leopoli. L’evento è promosso dal Consorzio Comunità Brianza in collaborazione con ArteMilo1941 Association e col patrocinio del comune di Desio. L’obiettivo principale, oltre che far conoscere questo originale artista, sarà raccogliere fondi per sostenere le attività e i servizi de “La Posteria Sociale” di Desio, spazio che offre alle famiglie bisognose cibo e beni di prima necessità. Il servizio è anche a favore dei profughi ucraini arrivati sul territorio.

Ivan Turetskyy, nato nel 1956, è un artista ucraino unico. La sua storia è un

percorso verso la forma perfetta, con esperimenti, vasta esperienza visiva e

conoscenza enciclopedica. Turetskyy è un artista di Lviv: una piccola Praga, una città indipendente e pulsante, molto diversa dal resto dell’Ucraina.

Il suo lavoro rompe gli stereotipi dell’arte ucraina dell’era sovietica e postsovietica. La plasticità ha giocato a lungo un ruolo speciale nelle sue opere: le forme scure o illuminate assomigliano a sagome figurative. Diventano allora visibili le ombre dei suoi capolavori artistici preferiti: scultura barocca e icona bizantina.

Dopo il 24 febbraio, data della guerra tra Russia ed Ucraina, l’associazione ha deciso insieme all’artista ed al suo team di realizzare un percorso artistico museale che ponesse ulteriormente il focus di questa immane tragedia sulle persone, del popolo ucraino che sta subendo l’oscurità della guerra.

Sarà possibile visitare la mostra nelle seguenti date:

16 aprile dalle 14:00 alle 19:00 17, 23, 24 e 30 aprile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00

La mostra avrà un biglietto di ingresso di 5 euro che andrà a sostenere le spese per il trasporto e l’allestimento delle opere; sarà possibile aggiungere una donazione libera al momento dell’ingresso che sarà appunto destinata alla Posteria Sociale. Per accedere non è necessario prenotarsi.

Durante i weekend saranno anche proposti dei laboratori gratuiti per

bambini:

–UN FIORE PER LA PACE: bambini e bambine potranno esprimere

liberamente il proprio estro creativo decorando a tecnica mista delle tegole di

recupero.

–SSSFRUSH SSHAF: stoffe sfruscianti di ogni tipo, giochi di luci Giochiamo

provando a ricostruire le colorate opere del pittore ucraino Turetskyy. CLICCA

INFORMAZIONI:

Titolo: Dal Diario Italiano del Maestro Ivan Turetskyy e Maestro Italiano Milo

Luogo: Villa Longoni – Desio – MB Via Achille Grandi, 41

Date: Dal 17 al 30 Aprile 2022